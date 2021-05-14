Боксёр Фигероа нокаутировал Нери и объединил два чемпионских пояса

https://static.news.ru/photo/f7470268-b603-11eb-b46c-96000091f725_660.jpg Фото: brandonfigueroa101/instagram.com

Американский боксёр Брэндон Фигероа (22-0-1, 16 КО) победил нокаутом в седьмом раунде мексиканца Луиса Нери (31-1, 24 КО) и стал обладателем титулов WBC и WBA в легчайшем весе.

В главном бою вечера бокса в Карсоне (США) сошлись два непобеждённых чемпиона. Обладатель пояса WBA американец Фигероа и мексиканский чемпион WBC Нери. После неудачного начала поединка преимущество Фигероа стало ощутимым к середине боя. Он действовал активнее, постоянно оказывал давление на соперника и много атаковал по корпусу. Одна из таких атак и стала решающей в поединке. В середине седьмого раунда Фигероа нокаутировал соперника мощным ударом по печени и объединил два чемпионских пояса.

Примечательно, что на момент остановки боя на судейских картах была ничья. Следующий бой Фигероа планирует провести осенью с обладателем пояса WBO американцем Стивеном Фултоном.

Как стало известно ранее, мексиканский боксёр, считающийся лучшим вне зависимости от весовых категорий, Сауль Альварес победил техническим нокаутом в восьмом раунде британца Билли Джо Сондерса.