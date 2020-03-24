https://static.news.ru/photo/1ceb4270-6e6d-11ea-9f92-fa163e074e61_660.jpg Арсен Гуламирян Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский боксёр первого тяжёлого веса Алексей Егоров рассказал, что получил право на бой с обладателем пояса WBA Super французом Арсеном Гуламиряном после победы над чехом Василем Дуцаром.

Следующий бой должен стать чемпионским с Арсеном Гуламиряном, если не случится никаких форс-мажоров. Он хороший, обученный и крепкий боксёр. Ничего плохого сказать про него не могу, — рассказал Егоров в интервью NEWS.ru.

Также боксёр отметил, что недоволен проведённым с Дуцаром поединков, так как в разменах пропустил несколько ударов сбоку, но при этом не был потрясён и не пережил критических моментов в этом бою.

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