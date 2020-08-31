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Боксёр Диллиан Уайт ждёт реванша с Александром Поветкиным

16:15, 31 августа 2020
Диллиан Уайт Диллиан Уайт Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Британский боксёр в тяжёлом весе Диллиан Уайт предложил россиянину Александру Поветкину реванш.

Я нацелен на реванш и с нетерпением жду его. Дадим фанатам вторую часть представления, — написал британец на своей странице в Instagram.

Также Уайт поблагодарил своих поклонников за поддержку и похвалил Поветкина за отличный бой.

Александр Поветкин показал отличный бокс. В тяжёлом весе один удар может решить всё, — написал Уайт.

22 августа состоялся бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Поединок закончился нокаутом Уайта в пятом раунде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский хотел бы организовать реванш между двумя бойцами. Тогда Рябинский подчеркнул, что следующий бой Поветкина пройдёт именно с Уайтом, так как в контракте есть пункт об обязательном реванше с британским боксёром.

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