Боксёр Диллиан Уайт ждёт реванша с Александром Поветкиным

Британский боксёр в тяжёлом весе Диллиан Уайт предложил россиянину Александру Поветкину реванш.
Я нацелен на реванш и с нетерпением жду его. Дадим фанатам вторую часть представления, — написал британец на своей странице в Instagram.
Также Уайт поблагодарил своих поклонников за поддержку и похвалил Поветкина за отличный бой.
Александр Поветкин показал отличный бокс. В тяжёлом весе один удар может решить всё, — написал Уайт.
22 августа состоялся бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Поединок закончился нокаутом Уайта в пятом раунде.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский хотел бы организовать реванш между двумя бойцами. Тогда Рябинский подчеркнул, что следующий бой Поветкина пройдёт именно с Уайтом, так как в контракте есть пункт об обязательном реванше с британским боксёром.
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