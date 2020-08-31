Боксёр Диллиан Уайт ждёт реванша с Александром Поветкиным

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Четыре сына главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмад, Эли, Адам и Абубакар — выступят на боксёрском турнире «Время легенд» в городе Грозном. Об этом сообщил президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов.

По его словам, поединки состоятся 3 сентября на арене спорт-холла «Колизей». Турнир посвящён памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. На арене состоятся самые зрелищные и яркие бои с участием самых...