Российский боксёр Михаил Алоян рассказал, как реагировал на информацию о допинговом скандале в российском спорте накануне Олимпиады-2016 и дал совет всем российским спортсменам.
Как психологически устойчивый спортсмен просто готовился к своим выступлениям на Олимпийских играх и старался отбросить все лишние мысли. То же самое советую сделать и сейчас всем нашим спортсменам. Эти мысли ни к чему хорошему не приведут, а главное ничем не помогут. От нас ничего не зависит, а спортивные руководители, которые могут что-то решить, должны за нас бороться. Наше же дело — тренироваться и выступать, — рассказал Алоян NEWS.ru.
Полностью эксклюзивное интервью с Алояном читайте на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен