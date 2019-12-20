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Российский боксёр Михаил Алоян, призёр Олимпийских игр-2012, с 2017 года выступающий на профессиональном ринге, заявил о желании выступить н своей третьей Олимпиаде в Токио.

Пока конкретных планов нет. Есть чемпион страны Расул Салиев, который поедет на первый олимпийский отбор в Лондоне в начале марта. От того, как он себя проявит, будут зависеть мои перспективы....