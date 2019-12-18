Российский боксёр Фёдор Чудинов, тренирующийся под руководством наставника из Владикавказа Виталия Сланова, рассказал о работе и жизни в столице Северной Осетии.
У меня сложилось впечатление, что в этой республике половина мужского населения — чемпионы, другая половина — их братья. Там много известных борцов, боксёров, много талантливых спортсменов. Мне нравится там готовиться, и результаты говорят сами за себя. Под руководством Сланова я провёл четвёртый бой, все выиграл, причём три нокаутом, — рассказал Чудинов NEWS.ru.
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