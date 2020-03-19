https://static.news.ru/photo/568c1f22-69a4-11ea-a868-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

21 марта российский боксёр Фёдор Чудинов должен был провести бой с малавийцем Айзеком Чилембой, однако в связи с распространением коронавируса поединок был перенесён на неизвестный срок.

Предварительно сказали, что перенесут на месяц, но всё будет зависеть от обстановки, когда снимут карантин с международных перелётов. Было печально, потому что сорвался бой не только у меня, а и у ребят, которые готовились с нами выступать на этом шоу. Конечно, вся подготовка у нас строилась под эту дату, чтобы я подошёл на максимальном пике к этому бою, — рассказал Чудинов NEWS.ru.

Также боксёр отметил, что сейчас взял неделю отдыха, а после этого продолжит тренировки для поддержания спортивной формы.

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