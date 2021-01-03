Боксёр Бивол прокомментировал потасовку Исмаилова и Минеева

https://static.news.ru/photo/c9776132-4daa-11eb-95bd-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Бивол Фото: Dmitry Bivol/twitter.com

Российский боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол (17-0, 11 нокаутов) прокомментировал потасовку бойцов смешанного стиля Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.

Не смогу сказать, что я негативно отношусь к этому, ребята раскручивают бой, но я не хотел бы в таких вещах участвовать. Я просто хочу боксировать. Мне нравится действовать по правилам. У бокса всё-таки есть своя устоявшаяся культура, потасовок не так много. Есть треш-ток, а за малейшие действия на взвешивании можно получить штраф. Мне много чего предлагали сказать и сделать, но я отказывался. Я всё-таки приверженец старых консервативных взглядов, — сказал Бивол корреспонденту NEWS.ru.

Потасовка между Исмаиловым и Владимиром Минеевым случилась 24 декабря на шоу Fight Nights Global Winter Cup в Москве. После одного из боёв Минеев вошёл в клетку и бросил Исмаилову вызов. Вскоре тот также вбежал в клетку и обвинил Владимира в трусости, после чего между ними завязалась драка. К потасовке присоединилось много посторонних людей, принявшихся бить Минеева. Только полиция смогла прекратить беспорядки. Исмаилова задержали и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Бивол дал NEWS.ru эксклюзивное интервью, где рассказал о длительном простое, Поветкине и планах по возвращению в 2021 году.