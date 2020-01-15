Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин заявил, что не принимал допинг.
Я хочу сказать, что мы ничего не употребляли, я чист! Я в себе в этом плане уверен. В письме от лаборатории было написано: «ненормальный результат теста». И там не было написано: «провал», — цитирует Беспутина РИА Новости.
Боксёр отметил, что его адвокат разбирается в этой ситуации, а также подчеркнул, что в результатах допинг-тестирования бывают ошибки.
Ранее стало известно, что Беспутин провалил допинг-тест. Положительный результат дала проба, которую он сдал 1 декабря 2019 года после титульного боя, писал NEWS.ru.