https://static.news.ru/photo/1a44d062-3787-11ea-a984-fa163e074e61_660.jpg Александр Беспутин Фото: besputin_official/instagram.com

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин заявил, что не принимал допинг.

Я хочу сказать, что мы ничего не употребляли, я чист! Я в себе в этом плане уверен. В письме от лаборатории было написано: «ненормальный результат теста». И там не было написано: «провал», — цитирует Беспутина РИА Новости.

Боксёр отметил, что его адвокат разбирается в этой ситуации, а также подчеркнул, что в результатах допинг-тестирования бывают ошибки.

Ранее стало известно, что Беспутин провалил допинг-тест. Положительный результат дала проба, которую он сдал 1 декабря 2019 года после титульного боя, писал NEWS.ru.