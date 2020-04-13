Боксёр Беспутин рассказал новости о допинговом деле

https://static.news.ru/photo/e8011580-7d7b-11ea-81bc-fa163e074e61_660.jpg Александр Беспутин Фото: instagram.com/besputin_official

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин рассказал, как протекает допинговое разбирательство.

Он рассказал, что изначально пробу «Б» должны были вскрыть 3 марта, но этого не произошло по техническим причинам. После этого мероприятие перенесли на 17 марта, но на тот период границы из-за коронавируса были уже закрыты.

Мой адвокат много писал в лабораторию в Париже. Нам ответили спустя полтора месяца, что могут сделать расшифровку пробы «А». Расшифровка сделана. Моя кровь чистая. Что-то нашли в моче. Но я точно знаю, что ничего не принимал. Про это я могу сказать уверенно, — цитирует Беспутина «Советский спорт».

Ранее стало известно, что Беспутин провалил допинг-тест. Положительный результат дала проба, которую он сдал 1 декабря 2019 года после титульного боя, писал NEWS.ru.