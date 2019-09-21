https://static.news.ru/photo/2d9d9f52-dc85-11e9-abea-fa163e074e61_660.jpg Глеб Бакши (справа) Фото: instagram.com/gleb_bakshi

Российский боксёр Глеб Бакши завоевал золотую медаль чемпионата мира в Екатеринбурге, которая стала второй для российской команды. В решающем поединке он победил филиппинца Эумира Марсиаля единогласным решением судей.

Бакши в первом раунде сумел несколько раз застать врасплох соперника атаками по корпусу, а филиппинец пытался сдерживать его в клинчах. В начале второго раунда левый боковой в исполнении Бакши посадил соперника на пятую точку, после чего рефери отсчитал нокдаун, а вскоре у Марсиаля открылось рассечение. Заключиельную трёхминутку филиппинец провёл более активно, а Бакши старался действовать на контратаках.

Как сообщал News.ru, капитан сборной России Андрей Замковой стал чемпионом мира по боксу в полусреднем весе.