https://static.news.ru/photo/6124d3d6-1c09-11ea-9e55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Алоян/vk.com

Российский боксёр Михаил Алоян готов поехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио в нейтральном статусе, если такое распоряжение даст президент РФ Владимир Путин.

Если скажет президент, что надо ехать [под нейтральным флагом], то надо забыть всё это, политику. Надо ехать, тогда мы будем так же тренироваться, — цитирует Алояна ТАСС.

Российские спортсмены и тренеры могут быть допущены к международным стартам, если докажут непричастность к несоблюдению кодекса WADA. Российский флаг не может быть поднят на любом крупном спортивном событии, организованном в течение ближайших четырёх лет. Также будут запрещены российский гимн и национальная атрибутика.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что российские спортсмены не хотят выступать на Олимпийских играх без флага и гимна страны, писал NEWS.ru.