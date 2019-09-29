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Российский боксёр узбекского происхождения Батыр Ахмедов (7-1, 6 КО) потерпел первое поражение в карьере от американца Марио Барриоса (25-0, 16 КО) и не смог стать чемпионом мира по версии WBA.

Бой проходил в упорной борьбе, а инициатива переходила от одного соперника к другому. Ахмедов дважды побывал на полу в четвёртом и 12-м раунде, причем именно последний нокдаун снял все вопросы относительно победителя. Барриос получил сильное рассечение в седьмом раунде в результате столкновения головами. Судьи отдали победу американцу со счётом 116:111, 115:111 и 114:112.

Как сообщал News.ru, американец Джарред Каннонье победил техническим нокаутом во втором раунде шведа Джека Херманссона на турнире UFC в Дании.