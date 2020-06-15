Боксёр Агрба завоевал пояс континентального чемпиона WBA

https://static.news.ru/photo/a0360dbc-af3c-11ea-b95d-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/khariton_agrba

В Москве завершился турнир по профессиональному боксу, организованному компанией «Патриот». В главном бою вечера перспективный российский боксёр Харитон Агрба (3-0, 1 КО) победил по очкам армянина Манука Диланяна (11-4-1, 4 КО) и завоевал титул континентального чемпиона WBA в первом полусреднем весе.

Агрба постепенно взвинчивал темп в этом бою, и начиная со второго раунда добился заметного преимущества. Россиянин неоднократно зажимал соперника в углу ринга и пробивал мощные и безответные серии. Во второй половине боя Диланян попытался перехватить инициативу, но Агрба успевал останавливать его в контратаках и продолжил постепенно изматывать. В концовке боя соперники стали больше клинчевать, а Диланян смог продержаться все десять раундов. Судьи единогласно отдали победу Харитону Агрба со счётом 100:90.

В соглавном бою вечера российский полулёгковес армянского происхождения Андраник Григорян победил по очкам белоруса Андрея Исаева.

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