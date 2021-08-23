Боксёр Абдуллаев сразится за титул WBC Silver в Екатеринбурге

Российский боксёр лёгкого веса Заур Абдуллаев оспорит вакантный титул WBC Silver в поединке с черногорцем Деяном Златичанином на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба организации.

Абдуллаев в последних двух поединках одолел Павла Маликова и Жору Амазаряна, поднялся на шестую строчку рейтинга WBC и теперь стремится к реваншу с его обладателем американцем Девином Хейни. Златичанин уже владел поясом WBC в лёгком весе, но при первой защите впервые в карьере проиграл нокаутом американцу Майки Гарсии.

Поединок Абдуллаева и Златичанина станет одним из ключевых на этом масштабном турнире, где также лицом к лицу встретятся российские тяжеловесы Евгений Тищенко и Дмитрий Кудряшов.

Как сообщалось ранее, российский боец лёгкого веса Тимур Нагибин потерпел поражение по очкам от бразильца Милсона Кастро на турнире RCC в Екатеринбурге.