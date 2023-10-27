Боксер сборной России рассказал, ехать ли на Олимпиаду без флага и гимна Боксер Джамбулат Бижамов: лучше ехать на ОИ без флага, чем не ехать

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Джамбулат Бижамов (справа)

Лучше участвовать в Олимпийских играх без флага и гимна, чем не участвовать вовсе, заявил NEWS.ru боксер сборной России, обладатель Кубка Европы — 2023 Джамбулат Бижамов. Он уверен, что зрители и без флага будут знать, откуда боксер родом.

Спортсмен всю жизнь с детства хочет стать олимпийским чемпионом. Всего себя отдает. Конечно, было бы намного приятнее, если ты выигрываешь за свою страну со своим флагом и гимном. Но все прекрасно и так знают, откуда ты. Если уж выбирать, то лучше выступить на Олимпийских играх без флага и гимна, чем не поехать вовсе, — сказал Бижамов.

Он также выразил надежду, что бокс сохранит место в олимпийской программе, несмотря на новости о возможном лишении IBA лицензии Международного олимпийского комитета.

Бижамов завоевал золото в категории до 75 кг на Кубке мира, который проходил с 8 по 14 октября в Черногории. В общей сложности Россия завоевала четыре золотые награды. Их обладателями, помимо Бижамова, стали: Баир Батлаев (до 51 кг), Максим Кузнецов (до 54 кг) и Габил Мамедов (до 63,5 кг).