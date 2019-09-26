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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что виновники драки в отеле Екатеринбурга во время чемпионата мира будут наказаны.

Виновники данного инцидента понесут дисциплинарное наказание — месяц добровольных трудовых работ, а также окажут благотворительную помощь боксёрским залам в своём регионе, — передает слова Кремлёва пресс-служба федерации. Кремлёв отметил, что...