Представитель исполкома Федерации бокса республики Татарстан, участник конфликта отеле «Хайят» в Екатеринбурге, где проходил чемпионата мира, Владислав Носовец записал видео с извинениями за своё поведение
Я приношу свои извинения за некорректное поведение в городе Екатеринбурге в отеле «Хайят». Я готов понести дисциплинарное наказание. Моё личное поведение никак не должно сказываться на имидже Федерации бокса России и всего боксёрского сообщества, — сказал Носовец.
Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что виновники драки в отеле Екатеринбурга будут наказаны, писал News.ru.