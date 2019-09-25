https://static.news.ru/photo/a1752f9c-df98-11e9-b339-fa163e074e61_660.jpg Яир Родригес Фото: instagram.com/panteraufc

Участники главного боя турнира Ultimate Fighting Championship в Мехико, признанного несостоявшимся, Яир Родригес и Джереми Стивенс устроили драку в лобби отеля после окончания соревнований.

На видео бойцы обмениваются толчками и ударами и выкрикивают в адрес друг друга оскорбления.

Бой Стивенса и Родригеса был остановлен на 15-й секунде после тычка в глаз, после которого Стивенсу врач запретил продолжать бой. Родригес на послематчевой пресс-конференции обвинил соперника в симуляции.

Как сообщал News.ru, 39-летний бразильский боец Леонардо Сантос вызвал на бой Хабиба Нурмагомедова.