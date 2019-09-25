Участники главного боя турнира Ultimate Fighting Championship в Мехико, признанного несостоявшимся, Яир Родригес и Джереми Стивенс устроили драку в лобби отеля после окончания соревнований.
На видео бойцы обмениваются толчками и ударами и выкрикивают в адрес друг друга оскорбления.
Бой Стивенса и Родригеса был остановлен на 15-й секунде после тычка в глаз, после которого Стивенсу врач запретил продолжать бой. Родригес на послематчевой пресс-конференции обвинил соперника в симуляции.
Как сообщал News.ru, 39-летний бразильский боец Леонардо Сантос вызвал на бой Хабиба Нурмагомедова.