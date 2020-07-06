Бойцы UFC отказались драться с секундантом Петра Яна

https://static.news.ru/photo/8837f932-bfbd-11ea-9dd7-fa163e074e61_660.jpg Денис Лаврентьев Фото: instagram.com/____lavrik____

Российский боец Денис Лаврентьев, прилетевший на «Бойцовский остров» в качестве секунданта Петра Яна мог дебютировать в октагоне. Его предлагали в качестве альтернативного соперника Джеку Шору и Натаниэлю Вуду, но оба бойца отказались с ним драться.

В легчайшем дивизионе два боя находились под угрозой срыва — потребовались замены для Джека Шора и Натаниэля Вуда. Матчмейкеры предложили Дениса, но те выбрали других соперников. Поэтому Денис уже имел возможность дебютировать, — приводит слова менеджера Петра Яна Саята Абдрахманова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Также менеджер отметил, что у Лаврентьева ещё есть шанс выйти на коротком уведомлении, если потребуется замена.

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