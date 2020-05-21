В мае UFC доказала на своём примере, что бойцовские шоу можно проводить и во время пандемии. Боксёры пока завидуют, но намерены последовать их примеру. Боб Арум рассчитывать делать шоу в Лас-Вегасе, Эдди Хирн готовит «бойцовский сад», а российские промоутеры ждут Тайсона и снятия карантина в июле. NEWS.ru разбирается, когда большой профессиональный бокс вернётся на экраны.

Двери Вегаса откроют путь многим

Следующий турнир UFC Дэйна Уайт планирует провести 30 мая в Лас-Вегасе, на своей площадке в APEX. Пока спортивные мероприятия в штате Невада запрещены, но UFC и другие гранды спортивной индустрии надеются в ближайшее время получить послабления. Среди них и патриарх профессионального бокса и один из самых влиятельных промоутеров Боб Арум. Эксперимент Уайта с тремя турнирами по Флориде он сперва воспринял в штыки и назвал «ковбойством», однако после того, как тот не завершился массовым заражением бойцов и сотрудников компании, готов последовать его примеру.

Предложение коллеги об аренде APEX Уайт предсказуемо воспринял в штыки и послал пытавшегося вставлять палки в колёса конкурента по известному короткому адресу, однако если Невада откроет свои двери, то Арум будет готов войти в них одним из первых. Так уже 9 июня чемпион WBO в полулёгком весе Шакур Стивенсон намерен провести защиту своего титула. Промоутерская компания Top Rank понимает необходимость дополнительных мер, связанных с безопасностью участников, а потому намерена ограничить число боёв за вечер четырьмя, но при этом проводить до трёх турниров в неделю с показом на канале ESPN. При этом в сентябре Арум планирует организовать грандиозный бой за титул абсолютного чемпиона мира в лёгком весе между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко, причём он намерен уже в июне доставить украинца в тренировочный лагерь на территории США.

Василий Ломаченко (архивное фото) Joel Plummer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бойцовский сад в Англии

Самый влиятельный европейский промоутер Эдди Хирн, глава компании Matchroom в недавнем интервью поделился планами о проведении турниров в своей штаб-квартире в Эссексе. На лужайке в саду он планирует поставить большой шатёр, где каждую субботу готов проводить боксёрские шоу с середины июля, причём открыть их должны представительницы прекрасного пола Терри Харпер и Наташа Джонас, а завершат мужчины-тяжеловесы Александр Поветкин и Диллиан Уайт.

В планах Хирна с одной стороны изолированное размещение бойцов в отеле и тотальное тестирование на COVID-19, а с другой — яркое шоу с фейерверками, дронами с телекамерами и атмосферой гладиаторской арены. Как и Арум, он планирует сократить количество боёв за один вечер, но сделать акцент на качественной картинке, которая произведёт революцию в показе спорта в период пандемии.

Наконец, самый молодой из авторитетных промоутеров, глава компании Golden Boy Оскар де ла Хойя пока высказывает осторожные планы по возвращению в конца августа — в сентябре. В отличие от Арума он отдал должное Дэйне Уайту за упорство и верность делу, пожертвовал личные средства на борьбу с коронавирусом и оценил перспективы возвращения Майка Тайсона, которого, несмотря на возраст готовы принять любые промоутеры.

Оскар де ла Хойя ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Россия ждёт послабления карантина

Российские промоутеры пока ждут послабления карантинных мероприятий и разрешения на проведение соревнований от министерства спорта. Одним из первых и главных игроков на арене станет босс Федерации бокса России Умар Кремлёв, который также возглавляет компанию «Патриот». На одном из первых профессиональных турниров, который может быть организован уже в конце июня при закрытых трибунах может пройти бой Фёдора Чудинова, который так и не смог побоксировать в конце марта во Владикавказе из-за начала эпидемии в России.

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов готов сейчас сделать акцент на хайповых поединках будь то в России, если будет выдано разрешение, или в Беларуси, где нет ограничений на проведение спортивных мероприятий. Он уже выразил интерес в приглашении Майка Тайсона, после его заявлений о возвращении на ринг и готовности организовать ему бой с кем-то из российских мастеров ММА, будь то Сергей Харитонов или Александр Емельяненко. Кремлёв же готов выставить против Железного Майка российского отставного экс-чемпиона Олега Маскаева, однако вряд ли в нынешней ситуации российские промоутеры потянут финансовые запросы легенды бокса.

Наконец, о своих планах провести турнир в июле с участием известных чеченских боксёров Хасана и Хусейна Байсангуровых заявила промоутерская компания «ЮКА промоушен» под руководством Зяки Юнисова. Место и формат проведения турнира будет зависеть от снятий ограничений на проведение соревнований, но в любом случае турнир, скорее всего, пройдёт без зрителей.