Бойца UFC  в США обвиняют в двойном покушении

https://static.news.ru/photo/2b009ba8-5189-11eb-80ac-fa163e074e61_660.jpg Ирвин Ривера Фото: irivera144_1/instagram.com

Мексиканский боец UFC Ирвин Ривера был арестован в американском штате Флорида по подозрению в двойном покушении на убийство. Он был задержан в Уэст-Палм-Битч 7 января и помещён в СИЗО.

Подробности инцидента, в связи с которым спортсмен был арестован, не известны.

UFC знает о недавнем инциденте с участием Ирвина Риверы. Полученная от его менеджмента информация свидетельствует о возможных проблемах с его психическим здоровьем в последнее время, — передаёт сообщение UFC газета «Известия».

В организации отметили, что обеспокоены обвинениями, выдвинутыми в отношении 31-летнего Риверы. Бои с его участием отменены до выяснения обстоятельств. Его следующий бой был намечен на март 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что двое бойцов ММА стали жертвами массовой драки под Махачкалой. Спортсмены Рамзан Амиров и Керим Хайрулаев скончались от полученных в потасовке ран.