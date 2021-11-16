Бойца ММА обвинили в убийстве врача из-за спора о вакцинации

Бойца ММА Амкала Хожиева арестовали по обвинению в убийстве врача Мирана Рибати в Гуаме (США). Причиной несчастного случая стал спор относительно вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает MMA Junkie.

По данным источника, 27-летний спортсмен находился рядом с телом Рибати на момент задержания. Хожиев сам сообщил полицейским, что убил мужчину. По версии следствия, у Рибати и Хожиева возник спор относительно вакцинации от коронавируса. Суд установил залог в $1 млн на освобождение обвиняемого.

Известно, что спортсмен неоднократно выступал в социальных сетях против вакцинации.

Последний бой Хожиева состоялся весной 2017 года на турнире M-1 Global — Road to M-1: St. Petersburg 2. В том поединке Хожиев одолел Абдулазиза Джурабаева техническим нокаутом во втором раунде. На его счету две победы и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Усман Нурмагомедов, боец Bellator и двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, может быть лишён свободы на срок до семи лет за то, что совершил наезд на машине на полицейского.