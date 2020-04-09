Единоборства

Бойца Bellator застрелили возле дома в США

08:48, 09 апреля 2020
Фото: J.L. Sousa, Register/ZUMAPRESS.com

Боец Bellator Исаия Чапман был застрелен рядом с собственным домом в США. Информацию подтвердил матч-мейкер промоушена Рич Чоу, выразив соболезнования родным и близким спортсмена.

Согласно предварительным данным, 30-летний Чапман был госпитализирован с огнестрельными ранениями, однако врачам не удалось спасти его, передаёт «Чемпионат».

Боец на протяжении 10 лет выступал в смешанных единоборствах, одержав девять побед и проиграв четыре поединка.

Ранее NEWS.ru писал, что 44-летний Ларри Демери, отбывающий пожизненное заключение в США, вскоре может выйти на свободу по правилу условно-досрочного освобождения. Демери является одним из двух человек, осуждённых за убийство отца бывшего баскетболиста Майкла Джордана.

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