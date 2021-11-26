Бой за титул ACA в полутяжёлом весе перенесён на неопределённый срок

Поединок между чемпионом ACA в полутяжёлом весе Муслимом Магомедовым и Григором Матевосяном перенесён на неопределённый срок по состоянию здоровья обладателя титула. Изначально бой должен был возглавить турнир ACA 133, который пройдёт 4 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава промоушена Алексей Яценко.

Чемпионский бой в полутяжелом весе Муслима Магомедова против Григора Матевосяна перенесен на неопределённый срок по состоянию здоровья обладателя титула, скорее всего он пройдёт на одном из первых турниров следующего года, — заявил Яценко.

Отмечается, что в главном поединке ACA 133 в Санкт-Петербурге встретятся полулегковесы Апти Бимарзаев и Элисмар Лима. Белорусский боец занимает четвёртое место в рейтинге дивизиона до 65,2 килограмма. Бразилец не входит в число сильнейших представителей категории.

Турнир в Санкт-Петербурге в «Сибур-Арена» пройдет со зрителями в COVID-free формате.

Магомедов провёл десять боёв в профессиональной карьере, в которых одержал десять побед (пять — досрочно). В активе Матевосяна девять побед (шесть — досрочно) и два поражения.

Ранее определились все победители турнира по смешанным единоборствам ACA 132, который завершился в Минске. В рамках шоу прошло 12 поединков, в главном из которых Тони Джонсон в первом раунде нокаутировал Мухумата Вахаева и отстоял титул в тяжёлом весе.