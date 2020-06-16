11 июля Пётр Ян проведёт поединок на «Бойцовском острове» в Абу-Даби против легендарного бразильца Жозе Алду. Менеджер россиянина Саят Абдрахманов в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о подготовке бойца к титульному бою, поединках других подопечных, споре звёзд лиги с руководством UFC, отставке Генри Сехудо, будущем Алексея Кунченко, а также пояснил, почему хайп восходящей звезды Шона О’Мэлли работает на Яна.

«Не было цели драться именно с Сехудо»

— Расскажите, как проходит сейчас подготовка Петра Яна, который уже несколько месяцев находится в Таиланде, где и переждал карантин? Когда он планирует отправиться в Эмираты?

— Подготовка в самом разгаре. Зал открылся две недели назад. Только начиная с этой недели, разрешены групповые занятия. Пока всё идёт по плану. Если всё будет хорошо, намерены вылететь в Эмираты за десять дней до боя.

— Когда залы были закрыты, он был вынужден тренироваться на улице. Насколько это влияло на качество подготовки, и было ли у него достаточно спарринг-партнёров?

— К сожалению, во время карантина в Таиланде не было возможности посещать зал, но Пётр адаптировался, постелил у себя дома маты. Недостатка качественных спарринг-партнёров не наблюдалось, так как много сильных бойцов находилось на Пхукете. Хотя такие условия и нельзя назвать идеальными, тренировки не прекращались.

— Можете сравнить Марлона Мораэса, с которым он должен был драться изначально, и Жозе Алду?

— Эти бразильцы в чём-то похожи, потому что они оба больше ударники. Смена соперника не сильно повлияла на подготовку, но всё же Жозе Алду немного отличается. У него лучше бокс, чем у Марлона Мораэса.

Жозе Алду Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Кто, на ваш взгляд, выиграл их бой?

— Думаю, Алду выглядел в этом поединке предпочтительнее.

— Вас удивило решение Генри Сехудо подать в отставку? Имеет ли значение, у кого забирать пояс — у действующего чемпиона или у легендарного бойца, чей пик остался позади?

— Конечно, заявление Сехудо нас очень сильно удивило. Хотелось, чтобы Пётр подрался именно с ним. С другой стороны, хорошая новость для нас в том, что Пётр дерётся за пояс раньше и не имеет значения, против кого. Главная его цель на сегодня — это пояс, а после его завоевания будет много достойных и сильных соперников. У нас не было цели драться именно с Сехудо.

— Алджемейн Стерлинг провёл впечатляющий бой и имеет отличную борцовскую базу. Кого считаете наиболее опасным соперником в дивизионе для Петра?

— Стерлинг действительно очень хороший потенциальный соперник. Я бы не сказал, что его борьба на каком-то запредельном уровне. Больше выделил бы его высококлассные навыки грепплера. Под него нужно готовиться специально, но Пётр может это сделать очень хорошо. Этот бой будет очень интересным и конкурентоспособным.

— Насколько сложно для Яна противостоять базовым борцам?

— У Петра хорошие навыки борьбы, и он знает как вести поединок с теми, кто нацелен только на борьбу. Поэтому встречи с борцами не станут для него большой проблемой.

— Как относитесь к Шону О'Мэлли и его попытке зацепить Яна?

— Это очень яркий представитель дивизиона. На данный момент он в Америке даже популярнее, чем Пётр, хоть и находится невысоко в рейтинге. Поэтому любые выпады с его стороны — это только плюс, потому что этим он привлечёт дополнительное внимание к Петру, который будет в выигрыше от этой ситуации.

«Бойцы выбрали не лучшее время для споров с UFC»

— Турнир UFC в Казахстане из-за пандемии пришлось перенести. Вас сильно это огорчило?

— Конечно, я был разочарован отменой этого турнира. Со времён, когда я был просто фанатом UFC, это было моей мечтой, и она почти сбылась. К сожалению, всё пошло не так. Уверен, что в будущем это произойдёт.

— Какую роль вы играли в его организации?

— Я не играл никакой роли, кроме того, что представляю интересы многих казахстанских бойцов, без которых этот турнир не мог бы пройти. Есть в этом плюсы и минусы. Если бы турнир в Казахстане состоялся, то Пётр дрался бы там с Марлоном Мораэсом. Но так как все турниры отменили, а Сехудо подал в отставку, у Петра появилась возможность оспорить титул UFC, а этот бой значит для меня намного больше, чем турнир UFC в Казахстане.

— Насколько «Бойцовский остров» является удобным местом для проведения боёв для россиян в плане климата и часового пояса? Жара не повлияет на качество боёв и выносливость спортсменов?

— Я думаю, что плюсов от этого места больше. Это удобный часовой пояс, отсутствие долгого перелёта. Жару и другой климат можно учесть при подготовке. Также нужно не забывать, что время турнира будет выбрано для удобства американских зрителей. Турниры будут начинаться в три ночи по местному времени. Этот фактор тоже нужно учесть при подготовке.

Жалгас Жумаголов zhumagulov_zhalgas/instagram.com

— Жалгас Жумаголов и Мовсар Евлоев также должны подраться на «Бойцовском острове». Что можете сказать об их соперниках?

— Матчмейкеры подобрали им хороших соперников. Я ожидаю увидеть зрелищные поединки, которые каждый может провести в удобной для себя манере. Соперник Жалгаса Раулиан Пайва больше склоняется к работе в стойке, как и сам Жумагулов. Оппонент любящего борьбу Мовсара Майк Гранди также предпочитает этот аспект боёв. Это будет интересное противостояние специалистов в своих сферах.

— У Алексея Кунченко закончился контракт с UFC? Есть ли ясность по поводу его дальнейшей карьеры?

— Хочу отметить, что у Алексея именно закончился контракт, но его не уволили, как писали некоторые издания. Нам поступило уже несколько интересных предложений. Алексей взял небольшую паузу, чтобы обдумать их и понять, куда двигаться дальше.

— Дебютный бой Шавката Рахмонова был отложен. Когда болельщики смогут увидеть его в октагоне?

— Он также выступит в Эмиратах. Его дебют состоится 25 июля на последнем из турниров на «Бойцовском острове».

— Как относитесь к тому, что многие звёзды UFC в последнее время не довольны своими гонорарами?

— Главная причина, по которой UFC не доплачивает своим бойцам — отсутствие серьёзного конкурента на рынке. Они контролируют уровень гонораров и не стремятся к тому, чтобы доля бойцов от прибыли компании росла. При этом бойцы выбрали не самый подходящий момент для своих в принципе уместных требований. Такие переговоры должны проходить за закрытыми дверьми, а в публичной дискуссии эго прёт из каждой из сторон, и тяжело найти золотую середину. Юридически UFC имеет право не предлагать новые контракты, пока их бойцы должны несколько боёв по действующим сделкам. Рано или поздно они придут к каким-то решениям, но сейчас UFC в выигрышной позиции. Они распланировали, как минимум, три ближайших pay-per-view турнира и в данный момент сильно не нуждаются в этих звёздах, а что будет дальше, мы увидим.

— Насколько реально создать профсоюз бойцов, который бы отстаивал их права в спорах с работодателем?

— На данный момент это кажется мне невозможным. Когда Хорхе Масвидаль отказался от титульного боя, Гилберт Бёрнс сразу воспользовался возможностью заменить его. Каждый боец будет думать о своих личных целях, а не о солидарности с коллегами. Бойцы и менеджеры будут постоянно тянуть одеяло на себя, а не стремиться к большой общей цели.