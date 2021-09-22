Бой всея Украины: Усик попробует забрать у Джошуа величие

Бой, которого ждут любители бокса во всём мире, но особенно в Англии и бывшем СССР, пройдёт уже в эти выходные. Александр Усик приехал в Лондон, чтобы творить историю. В бою с Энтони Джошуа он попробует завоевать три пояса чемпиона мира в тяжёлом весе. Если он сделает это, то встанет в один ряд с самыми великими боксёрами в истории, ведь пару лет назад он был абсолютным чемпионом мира и в крузервейте (до 90,7 кг). Усик сделает то, что удавалось единицам: объединит пояса в двух самых сложных весовых категориях. Формально он даже превзойдёт братьев Кличко. Но победить будет очень тяжело. Попробуем понять, насколько это вообще реально.

«Тоттенхэм», суббота

Начнём с того, где и когда пройдёт бой: в ближайшую субботу, 25 сентября. По московскому времени это будет формально уже 26 число, так как поединок начнётся после 12 часов вечера. Локация — футбольный стадион лондонского «Тоттенхэма», который раньше никогда не принимал боксёрские шоу такого масштаба. Да и вообще, бокс хоть сколько-нибудь серьёзного уровня там не проводился. Если Лондон — то обычно либо «Уэмбли», либо крытая «О2 Арена», вмещающая под 30 тысяч зрителей — втрое меньше главного британского стадиона. «Тоттенхэм» — что-то среднее: около 60 тысяч.

В поединке будут разыграны чемпионские пояса трёх из четырёх основных боксёрских версий — WBA, WBO и IBF. Единственный титул, который боксёры не получат в эту субботу ни при каких обстоятельствах, — чемпиона WBC, потому что его удерживает Тайсон Фьюри. Но перспектива объединительного боя с победителем Джошуа — Усик выглядит очень реальной.

Темп против мощи

Что делает предстоящий бой особенным, помимо регалий, — это стили бойцов. Можно сказать, что на ринге встретятся противоположности. Джошуа — это чистая физическая мощь. Он — 115-килограммовая машина, способная раздавить любого тяжеловеса. Его можно назвать нокаутёром, ведь из 24 его побед 22 были одержаны досрочно, но тут есть нюанс: Энтони особенно опасен на средней дистанции, с неё он может зарядить так, что не поднимется никто. Но на дальней дистанции он относительно безопасен, у него нет убийственного правого прямого, какой есть, например, у Деонтея Уайлдера.

Словом, Джошуа — это выносливый гигант, готовый на протяжении 12 раундов искать момент для ключевой комбинации. Как только он почувствует, что соперник начал проседать физически, всё закончится мгновенно.

Усик — пример абсолютно другого стиля, он — классический игровик. Он давит соперников темпом. Пока Александр выступал в первом тяжёлом весе, равных ему по скорости и работе ног не было. По нему было просто невозможно попасть. За счёт очень быстрого передвижения по рингу и ловких лёгких рук он выматывал оппонентов к середине боя, а затем дожимал. Одним ударом Саша не нокаутирует никого, но любой его соперник в итоге был измождён настолько, что начинал пропускать всё подряд и сыпаться.

Перейдя в тяжёлый вес, Александр, возможно, чуть-чуть потерял в скорости: всё-таки лишние 10–12 килограммов не могут не сказываться. Это сделало его, на первый взгляд, чуть более уязвимым: без главного козыря выигрывать сложнее. Но это не значит, что против Джошуа он не может показать прежнюю скорость. При идеальной физической готовности его всё ещё может хватить на 12 раундов в режиме турбо. Во всяком случае, хочется в это верить.

Александр Усик vk.com/oleksandr_usyk_1987

На пять результатов

Как закончится бой? Это самый сложный вопрос. Фаворитом считают британца, его шансы на победу оцениваются в 70–75 процентов. За него почти наверняка будут судьи: выиграть у англичанина в Англии по очкам — одна из самых сложных задач в боксе. Дело не в том, что судить будут нечестно, а в том, что равные раунды будут отдавать местному. Это практикуется не только в Англии, это есть абсолютно везде. К тому же Джошуа — чемпион, а Усик — претендент.

Получается, что для победы Саше нужно не просто быть лучше соперника, а намного лучше. В данном случае имеется в виду — быстрее на ногах, не давать по себе попадать. В лучших боях именно это Александр и делал — был абсолютно неуловим.

Для победы Усику нужен идеальный план, который будет филигранно реализован. За план отвечает Анатолий Ломаченко, один из лучших тренеров мира. Он не только сделал из сына Анатолия великого боксёра, но и помогал Усику во многих ключевых поединках, включая бой в Москве с Муратом Гассиевым. Он точно знает, как победить Джошуа. Тем более что однажды Энтони уже оказывался на полу: его трижды туда отправил низкорослый (188 см) толстяк Энди Руис. Если это сделал он, то Усику это тем более по силам.

Настроение перед боем у Александра явно хорошее, на тренировке он чуть-чуть поиграл на публику, пожонглировал мячами. Да и что расстраиваться, ведь как бы бой ни сложился, жизнь уже вполне удалась: семья есть, деньги тоже. За бой с Энтони Александр получит больше трёх, в пределах пяти миллионов фунтов, в зависимости от поступлений с платных трансляций.

А если говорить о прогнозе, то единственное, в чём почти нет сомнений, — бой пройдёт всю дистанцию. Усик не даст себя нокаутировать за счёт движения и уклонов, а сам не сможет уронить Джошуа — не хватит мощи. А дальше — дело за судьями. Давайте надеяться, что они будут максимально объективными, насколько это возможно в гостевом поединке за титул чемпиона мира.