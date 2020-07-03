Бой Уланбекова в UFC отменили из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/6b0c7864-bdde-11ea-9b81-fa163e074e61_660.jpg Тагир Уланбеков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бой российского бойца смешанного стиля Тагира Уланбекова, который должен был состояться 19 июля на турнире Ultimate Fighting Championship (UFC) на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, отменён из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова.

На турнире Уланбеков должен был встретиться с украинцем Александром Доскальчуком, но россиянина заменит канадский боец Малкольм Гордон, сообщает ТАСС.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо, умер 3 июля на 58-м году жизни. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перенёс коронавирус, но из-за его последствий оставался в реанимации одной из больниц Москвы.

NEWS.ru писал, что промоутерская компания Ultimate Fighting Championship объявила, что июльские турниры 11, 15, 18 и 25 числа пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На искусственном острове Яс в Абу-Даби оборудована вся необходимая структура, включая арену, отель, тренировочные и обеденные зоны. Доступ туда будет только у бойцов, их тренеров, сотрудников UFC и персонала острова.