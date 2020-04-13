Бой Шлеменко - Тейлор должен пройти после снятия карантина

Анонсированный лигой Russian Cagefighting Championship (RCC) поединок между российским бойцом ММА Александром Шлеменко и американским средневесом Луисом Тейлором может пройти после снятия ограничений на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных, связанных с распространением коронавируса.
Изначально бой должен был пройти 25 апреля, но был перенесён.
У RCC был плотный календарь на этот год, апрельский турнир обещал быть очень интересным. Но несмотря на вынужденную паузу, мы бы все равно хотели провести бой между Шлеменко и Тейлором. Тейлор — топовый боец, он был победителем Гран-при PFL, — приводит слова исполнительного директора RCC Николая Клименко пресс-служба организации.
Также руководитель лиги отметил, что число турниров в этом году будет сокращено, однако он рассчитывает организовать крупное шоу накануне нового года.
Как сообщал NEWS.ru, лига М-1 объявила о проведении апрельских турниров по смешанным единоборствам в Санкт-Петербурге и Минске.
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