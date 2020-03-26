Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российский боец ММА Александр Емельяненко обвинил своего коллегу Александра Шлеменко в трусости и отсутствии совести после того, как вызвал его на бой.

Шлеменко, ты конкретное бздило. Мне стало известно, какую сумму ты запросил за бой со мной. Ты за всю историю смешанных единоборств столько не заработал. У тебя совесть есть? Опустись на...