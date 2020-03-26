2 мая в Манчестере должен пройти поединок за звание временного чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.
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Александр Поветкин свёл вничью последний поединок с американцем Майклом Хантером, а его соперник, владеющий временным титулом WBC, победил по очкам поляка Мариуша Ваха.
Как писал NEWS.ru, Александр Емельяненко обвинил своего коллегу Александра Шлеменко в трусости и отсутствии совести после того, как вызвал его на бой.
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