Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

2 мая в Манчестере должен пройти поединок за звание временного чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

Как сообщает ТАСС, организаторы поединка сообщили, что пока бой остаётся в силе.

Александр Поветкин свёл вничью последний поединок с американцем Майклом Хантером, а его соперник, владеющий временным титулом WBC, победил по очкам поляка Мариуша Ваха.

Как писал NEWS.ru, Александр Емельяненко обвинил своего коллегу Александра Шлеменко в трусости и отсутствии совести после того, как вызвал его на бой.

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