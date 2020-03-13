Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о запрете посещения массовых мероприятий численностью свыше 500 человек.
Таким образом, турнир Ultimate Fighting Championship (UFC) 249 в Бруклине, где в главном поединке встретятся чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-чемпион в лёгкой весовой категории Тони Фергюсон, состоится без зрителей.
Российский боец находится в неведении о проведении турнира.
Я вообще не понимаю, что происходит за пределами зала. Я готовлюсь, что будет дальше, никто не знает, — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.
Помимо UFC, о проведении последующих турниров вплоть до 29 мая этого года без зрительской поддержки объявили американская спортивная организация Bellator MMA и Азиатский промоушен ONE Championship.
Ранее глава Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт не исключил возможности отмены боя между чемпионом в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.
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