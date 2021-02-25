Бой Мирзаева на АСА отменили из-за перевеса соперника

https://static.news.ru/photo/6034249c-776e-11eb-8be5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве прошла церемония взвешивания к турниру АСА 118, который состоится в Москве 26 февраля на арене «Динамо» в Крылатском. В главном бою титул чемпиона организации в полусреднем весе разыграют Мурад Абдулаев и Абубакар Вагаев.

Как сообщает пресс-служба АСА, бой известного российского бойца Расула Мирзаева с казахстанцем Нурбергеном Шариповым отменён, так как соперник россиянина превысил лимит весовой категории на 4,5 кг.

Участники главного боя успешно сделали вес. Вагаев показал на весах 77,45 кг, а Абдуллаев — 77,6 кг. Эти соперники раньше встречались в октябре 2018 года, когда Абдуллаев победил Вагаева нокаутом.

Как писал NEWS.ru, российский боец UFС Никита Крылов оценил свою готовность к поединку с соотечественником Магомедом Анкалаевым на турнире UFC Fight Night 186, который состоится в предстоящий уик-энд в Лас-Вегасе.