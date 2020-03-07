https://static.news.ru/photo/ff9616c0-6005-11ea-bbd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном состоится, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса, заявил президент UFC Дэйна Уайт.

Россиянин и американец встретятся в ночь на 19 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.

Прежде всего, мы заботимся о здоровье и безопасности наших бойцов. Это на первом месте. Мы делаем всё возможное, чтобы сохранить их здоровье. И турнир мы не отменяем, — заявил Уайт на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

Как писал NEWS.ru ранее, соперник Хабиба Нурмагомедова в бою за титул чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Тони Фергюсон поставил под сомнение уровень оппозиции российского чемпиона в предыдущих боях.