Боксёр Курбанов снялся с боя с Тейшейрой из-за проблем со здоровьем

Поединок между Магомедом Курбановым и Патриком Тейшейрой, который должен был пройти на боксёрском вечере RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге, перенесён из-за проблем со здоровьем российского спортсмена. Схватка состоится в 2022 году.

Спортсмену стало плохо утром перед поединком в Екатеринбурге, однако окончательное решение сняться с поединка было принято во время тейпирования — температура боксёра за два часа до боя держалась на уровне 39 градусов, — сообщили в пресс-службе RCC Boxing Promotions.

Отмечается, что команда Курбанова совместно с организаторами боксёрского вечера приняли решение не рисковать здоровьем спортсмена и перенести бой на другую дату.

Здоровье важнее. Он сидит сейчас в раздевалке, подавлен. Для него это большой шанс и большой бой. Он это понимает, — сказали в команде.

Курбанов провёл 22 боя на профессиональном ринге, в каждом из которых одержал победу, причём 13 из них — нокаутом. На данный момент россиянин занимает второе место в рейтинге WBO в первом среднем весе.

Ранее российский боксёр Артыш Лопсан взял верх над украинцем Рамилем Гаджиевым в рамках боксёрского вечера RCC Boxing Promotions, который проходит в Екатеринбурге. Поединок продлился все запланированные 10 раундов, по итогам которых судьи единогласно встали на сторону действующего обладателя титула.