https://static.news.ru/photo/ee2666cc-daf1-11e9-9267-fa163e074e61_660.jpg Асланбек Бадаев Фото: vk.com/aslanbek_badaev

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от одного из самых ярких поединков на турнире ACA 99, который пройдёт в Москве 27 сентября между средневесами Артёмом Фроловым и Магомедом Исмаиловым.

Исмаилов — более скоростной и взрывной боец, особенно в начале поединка. В последнем бою этот компонент и помог ему одержать победу: он был заметно быстрее Василевского и в итоге это позволило ему нокаутировать соперника. Но Фролов — боец другого плана. Он более молодой, мотивированный, не пробитый и обладает способностью держать удар, — приводит слова Бадаева пресс-служба лиги.

Также функционер отметил, что победитель этого противостояния станет одним из главных претендентов на принадлежащий Саламу Абдурахманову чемпионский пояс, а зрителей ожидает настоящая «война в клетке», где два равных бойца будут пытаться финишировать друг друга.

Как сообщал News.ru, россиянка Инна Тражукова впервые в карьере стала чемпионкой мира по борьбе в Нур-Султане.