Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от одного из самых ярких поединков на турнире ACA 99, который пройдёт в Москве 27 сентября между средневесами Артёмом Фроловым и Магомедом Исмаиловым.
Исмаилов — более скоростной и взрывной боец, особенно в начале поединка. В последнем бою этот компонент и помог ему одержать победу: он был заметно быстрее Василевского и в итоге это позволило ему нокаутировать соперника. Но Фролов — боец другого плана. Он более молодой, мотивированный, не пробитый и обладает способностью держать удар, — приводит слова Бадаева пресс-служба лиги.
Также функционер отметил, что победитель этого противостояния станет одним из главных претендентов на принадлежащий Саламу Абдурахманову чемпионский пояс, а зрителей ожидает настоящая «война в клетке», где два равных бойца будут пытаться финишировать друг друга.
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