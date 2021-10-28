Бой Исмагулова с Мустафаеым на UFC 267 отменён после странного взвешивания
Бой между казахстанским бойцом Дамиром Исмагуловым и россиянином Магомедом Мустафаевым на турнире UFC 267 отменён. Причина — проблемы со здоровьем у Исмагулова. Об этом
Исмагулов не смог уложиться в лимит дивизиона — 74,1 кг при лимите в 70,7 кг. На церемонию взвешивания Исмагулов выходил с помощью секундантов. Спортсмен с трудом держался на ногах и был близок к тому, чтобы упасть в обморок.
Основной кард турнира выглядит следующим образом:
Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжёлом весе
Пётр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура
Хамзат Чимаев — Ли Джинлианг
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир
Турнир пройдёт в субботу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
23 октября Фёдор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269.