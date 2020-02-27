https://static.news.ru/photo/e079a1c8-5941-11ea-ae1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец, выступающий в Ultimate Fighting Championship Мовсар Евлоев, стал участником ДТП, из-за которого он не сможет выступить 7 марта на турнире UFC 248.

Как сообщает ТАСС, во время поездки бойца на тренировку на мопеде в него врезалась машина. Серьёзных травм боец не получил, однако было принято решение отменить его бой с Джамаллом Эммерсом. Этот бой должен был стать третьим в сильнейшей лиге мира для первого ингушского бойца, победившего в октагоне.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец Валентин Молдавский дал прогноз на бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.