Бой Емельяненко – Исмалов не покажут по общедоступному ТВ

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Лига Absolute Championship Akhmat (АСА) не намерена больше переносить главный бой турнира с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, который пройдёт 24 июля в Москве, заявил президент лиги Алексей Яценко.

Бой Емельяненко — Исмаилов мы хотим провести со зрителями в Москве, пусть это будет ограниченная вместимость арены, но переносить турнир дальше мы не станем, — сказал глава АСА во время...