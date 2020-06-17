Бой Емельяненко – Исмалов не покажут по общедоступному ТВ

Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, который пройдёт 24 июля в Москве, не будет показан на общедоступных каналах российского телевидения, сказал основатель лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) Майрбек Хасиев.
Он будет показан только по системе Pay-per-view. Стоимость подписки составит от 350 рублей и выше. Это связано с тем, что организаторы не могут проводить турниры с полноценной зрительской заполняемостью. Кто не хочет платить или не может позволить себе не большую сумму денег, сможет посмотреть бои бесплатно спустя несколько дней, — сказал Хасиев во время онлайн-конференции.
Ранее президент лиги АСА Алексей Яценко заявил, что они не намерены больше переносить главный бой турнира с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Лига хочет провести турнир со зрителями, писал NEWS.ru.
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