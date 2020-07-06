Бой Емельяненко - Исмаилов перенесли в Сочи

https://static.news.ru/photo/277e043c-c036-11ea-b859-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Турнир ACA 107, главным событием которого запланирован бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесён в Сочи.

Как сообщает пресс-служба лиги Absolute Championship Akhmat, турнир пренесён в связи с эпидемиологической обстановкой. При этом болельщикам, купившим билеты на турнир в Москве будут возвращены деньги. Турнир будет показан в прямом эфире только по системе pay-per-view.

Как писал NEWS.ru, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал слова Дастина Порье, о том, что он предпочёл бы взять реванш у Хабиба Нурмагомедова, а не у Макгрегора.