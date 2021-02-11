Бой Чимаев - Эдвардс перенесли в третий раз

https://static.news.ru/photo/390376ec-6cf2-11eb-b382-96000091f725_660.jpg Хамзат Чимаев Фото: khamzat_chimaev/instagram.com

Поединок непобеждённого шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева с британцем Леоном Эдвардсом в UFC перенесли в третий раз. Чимаев попросил об этом в связи с затянувшимся восстановлением после перенесённого коронавируса.

Как сообщает ESPN со ссылкой на президента UFC Дэйну Уайта, назначенный на 13 марта бой, который должен был стать главным событием турнира турнира серии Fight Night, состоится позже. Бой переносится уже в третий раз, так как до этого инфекцию COVID-19 поочерёдно получали оба соперника. Победитель поединка Эдвардс — Чимаев может стать официальным претендентом на титул UFC в полусреднем весе, которым владеет нигериец Камару Усман.

Как писал NEWS.ru, младший брат топового бойца UFC Забита Магомедшарипова 20-летний Хасан заключил контракт с компанией Bellator, где будет как и брат выступать в полулёгком весе.