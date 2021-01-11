Бой брата Хабиба перенесли с турнира, где дерётся Макгрегор

https://static.news.ru/photo/6fdddbbe-5495-11eb-8b75-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: thenotoriousmma/instagram.com

Организация Ultimate Fighting Championship перенесла бой непобеждённого российского бойца Умара Нурмагомедова, двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова с турнира UFC 257, который пройдёт 23 января в Абу-Даби на другую дату.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на команду соперника Нурмагомедова, Сергея Морозова, бой состоится на предыдущем турнире 20 января. Также известно, что Нурмагомедов будет секундировать своему родственнику и находиться у него в раздевалке.

Поединок Нурмагомедова и Морозова переносится уже во второй раз. Впервые он должен был пройти в октябре 2020 года, однако был перенесён из-за травмы российского бойца.

Главным событием турнира UFC 257 станет бой-реванш между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Его победитель станет обязательным претендентом на чемпионский титул.

Как писал NEWS.ru, российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин прокомментировал свой апперкот в бою с Диллианом Уайтом, а также слова британца о том, что в их поединке не было нокаута.