Бой Бетербиева и Дайнеса пройдёт в октябре

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Встреча чемпиона WBS и IBF в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева (15-0, КО 15) с немцем Адамом Дайнесом (19-1-1, КО 10) состоится 23 октября в Москве.

Этот бой впервые в профессиональной карьере Бетербиева пройдёт на территории России. Изначально 28 марта в Канаде он должен был провести обязательную защиту по линии IBF против китайца Мэна Фаньлуна, но планы нарушила пандемия коронавируса.

Сейчас Бетербиев готовится ко встрече с немецким боксёром в Кисловодске.

Постараюсь порадовать вас в Москве красивым боксом. Спасибо за поддержку, — написал он в своём Instagram.

Родившийся в РФ Дайнес занимает шестую строчку рейтинге IBF. Боксёр проиграл единственный раз в июне 2019 года от Мэна Фаньлуна.

Ранее NEWS.ru писал, что российский 32-летний боксёр Фёдор Чудинов (22-2, КО 15) проведёт следующий поединок 11 сентября 2020 года в подмосковных Химках, передаёт пресс-служба Федерации бокса РФ. Соперником спортсмена станет британец Умар Садик (10-1, КО 6).