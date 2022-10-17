Бой Абдурахимова на турнире UFC в ближайшие выходные отменился Бой Шамиля Абдурахимова и Жаилтона Алмейды на турнире UFC 280 отменился из-за травмы россиянина

Бой тяжеловесов Шамиля Абдурахимова (Россия) и бразильца Жаилтона Алмейды, запланированный на турнир UFC 280, не состоится. Поединок должен был пройти 22 октября в Абу-Даби.

В итоге поединок перенесли на январский турнир 2023 года из-за травмы ноги россиянина, сообщает MMA.Metaratings.ru.

Последний поединок Абдурахимов провел в марте этого года на UFC London — против соотечественника Сергея Павловича. Итог — поражение Абдурахимова нокаутом в первом раунде.

В сентябре сообщалось, что Абдурахимов не смог получить визу в США, из-за этого он не принял участия в турнире UFC 279, который прошел 11 сентября в Лас-Вегасе. Тогда его поединок с Алмейдой сорвался в первый раз.

Адурахимов провел 27 боев по правилам смешанных единоборств. В активе 41-летнего бойца 20 побед и семь поражений, он проиграл три последних поединка. В UFC боец одержал пять побед и в пяти боях потерпел поражение.

В главном бою UFC 280 россиянин Ислам Махачев будет драться за титул чемпиона UFC в легком весе с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Еще один россиянин Петр Ян проведет поединок с американцем Шоном О'Мэлли.