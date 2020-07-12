Богатов проиграл бразильцу дебютный бой в UFC

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Экс-чемпион M-1 Challenge и дебютант UFC в бою на «Бойцовском острове» потерпел поражение от бразильца Леонардо Сантоса.

Богатов в первом раунде старался работать в стойке, но пропускал встречные удары, а во второй пятиминутке отдал инициативу сопернику в борьбе, однако Сантос успешно противостоял тейкдаунам и угрожал другими приёмами. Во втором раунде Сантос потряс Богатова ударом коленом и нанёс жёсткую серию ударов, которая и обеспечила ему убедительное лидерство по очкам.

В третьем раунде Сантос пропустил удар в пах и взял большую паузу для восстановления, а оставшуюся часть поединка Богатов контролировал за счёт борьбы. При этом рефери снял с россиянина два балла за удары ниже пояса. По итогам трёх раундов все трое судей отдали убедительную победу Сантосу со счётом 29:26.

Как писал NEWS.ru, российский боец Максим Гришин потерпел поражение по очкам от польского тяжеловеса Марчина Тыбуры.