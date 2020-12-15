Боевое затмение: зачем UFC понизил Хабиба в рейтинге

14 декабря ряд фанатов смешанных единоборств сильно удивились. Лучший боец вне зависимости от весовых категорий Хабиб Нурмагомедов, поднявшийся на эту позицию после победы над Джастином Гейтжи, вдруг опустился вниз. Он занял третье место, а на вершине оказался тот, кого там быть просто не может — Конор Макгрегор. Что это значит и какие у UFC планы в отношении Хабиба на самом деле — разбирался NEWS.ru.

Конор Макгрегор на первом месте в рейтинге всех бойцов UFC вне зависимости от веса — такой расклад не удивил бы никого в своё время, но не сейчас. За последние четыре года он выиграл всего один бой в UFC — с престарелым Дональдом Серроне, и присутствие ирландца даже в топ-10 — уже бонус.

Как Хабиб оказался на первом месте — понятно: в каком-то смысле это подарок от Дэйны Уайта в честь эффектного завершения карьеры. Если бы он не объявил об уходе, и это бы не сопровождалось трагическими событиями с его отцом, оказался бы Хабиб на вершине рейтинга? Это вопрос дискуссионный: фанаты россиянина уверены, что он давно уже должен был там быть, но у болельщиков Джона Джонса есть свои весомые аргументы, и этот спор не мог бы закончиться однозначно в чью-то пользу.

Раз Хабиб объявил об уходе из спорта и пока не собирается возвращаться, то его нахождение на вершине рейтинга рано или поздно должно прерваться. Никого не удивило бы, если бы это случилось сейчас, но только не в пользу Конора.

Конор Макгрегор Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В UFC спустя полчаса исправили эту ошибку, но официально её никак не комментировали. Вообще в промоушене существует практика, что рейтинги часто обновляются, но в данном случае это было ошибкой именно потому, что на вершине оказался Макгрегор. Конору, чтобы туда попасть, нужно не только выиграть 23 января у Порье (10-й номер рейтинга), но и, как минимум, вернуть чемпионский титул в лёгком весе.

Есть ещё одно важное объяснение, почему понижение Хабиба с первой строчки рейтинга прямо сейчас — ошибка UFC, а не умышленное действие: глава промоушена Дэйна Уайт всё ещё не смирился с тем, что Хабиб уходит. Он не оставляет надежд вернуть чемпиона в октагон. Они даже продолжают направлять к нему допинг-офицеров как раньше.

14 декабря Уайт заявил о намерении встретиться с Нурмагомедовым на турнире UFC 257 в Абу-Даби — том самом, где Макгрегор будет драться с Порье. Цель встречи — попытаться договориться с Хабибом о новом бое и красиво его продать, дескать чемпион вернётся ради рекорда 30-0, о котором мечтал Нурмагомедов-старший. По замыслу Уайта, Хабиб должен оформить реванш с победителем боя Конор — Дастин.

Идея красивая, но пока не кажется слишком реалистичной. На недавней пресс-конференции в Москве Хабиб заявил, что ему неинтересно снова драться с Макгрегором или Порье, так как он задушил обоих.

Шерифа не интересуют проблемы индейцев, — сказал тогда Нурмагомедов.

Единственный способ заставить чемпиона передумать — предложить ему $100 миллионов. Сам Хабиб недвусмысленно намекнул, что от таких денег ему будет «проблематично» отказаться.

Предложит ли их Уайт? Очевидно, что он будет торговаться. Если поймёт, что на меньшую сумму Хабиб не согласится, то станет искать спонсоров, готовых такие деньги дать. Не всю сумму, но большую её часть, чтобы UFC смогла хотя бы отбить затраты. Есть ли среди арабских шейхов люди, готовые столько выложить ради 25 минут? Наверняка.

В арабском мире у Нурмагомедова огромные связи, там находится его основная (кроме Кавказа) фанатская база, он регулярно встречается с очень влиятельными людьми на Ближнем Востоке, о чём рассказывает в Instagram. Так что если все условия будут выполнены, то Хабиб безусловно вернётся в октагон. Фанаты поймут, если боец сделает это, а хейтеры всё равно будут ненавидеть его, что бы он ни решил.