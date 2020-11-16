Боец Яндиев странно ответил на вопрос о кастете в драке с Харитоновым

https://static.news.ru/photo/b977ecbe-27f0-11eb-bd44-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Боец ММА Адам Яндиев не сказал ни «да», ни «нет» в ответ на вопрос о наличии у него кастета в драке с Сергеем Харитоновым. Видео было опубликовано на YouTube-канале «Ушатайка : Спорт-Экспресс».

Был ли у меня кастет? Сами подумайте. На эти руки посмотрите. Там всё видно. Когда говорят, что был кастет, нужно детально всё рассмотреть. Можно увидеть, был ли он, — сказал Яндиев.

15 ноября бойца Яндиева доставили в отдел полиции для дачи показаний, а затем отправили в изолятор временного содержания.

Как писал NEWS.ru, вечером 13 ноября в Москве в ходе организованного Российским союзом боевых искусств турнира «Битва чемпионов» Яндиев и другой боец ММА Сергей Харитонов повздорили. В результате нескольких нанесённых ударов Адам сломал Сергею нос и орбитальную кость. Харитонов утверждает, что в драке был использован кастет.

Руслан Абдо отказался от госпитализации. Он рассказал журналистам, что не может понять, из-за чего произошло нападение. Он подчеркнул, что у Яндиева «с головой непорядок». Спортсмен пояснил, что он вместе с Харитоновым давно знаком с Яндиевым и никаких конфликтов ранее не случалось, во время разговора, предшествовавшего драке, не было никаких провокаций.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о самочувствии и причинах случившегося.