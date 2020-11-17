Боец Яндиев рассказал о приезде Харитонова к нему домой

https://static.news.ru/photo/088eb9b4-28b8-11eb-99d0-fa163e074e61_660.jpg Адам Яндиев Фото: instagram.com/adam_yandiev_boroda

Боец смешанного стиля Адам Яндиев рассказал, как Сергей Харитонов был у них дома и клянчил деньги. Видео его интервью опубликовано на YouTube-канале Podcast Golitsin Experience.

Все прекрасно знают, что мой отец поддерживает спорт, спонсирует многих ребят, помогает. И Харитонов клянчил у него деньги. Дал ему отец, не дал, я не знаю, но отец был очень недоволен после этой встречи. Это было первый и последний раз, когда он был у нас дома. Харитонов пригласил нас в Таиланд, чувствуя свою вину за разбитые машины, которые я ему подгонял, и штрафы на 50 тысяч рублей, — сказал Яндиев.

В понедельник, 16 ноября, стало известно, что Яндиеву предъявили обвинение в причинении лёгкого вреда здоровью. Боец находится в ИВС на Петровке. Позже СМИ сообщили, что его выпустят под подписку о невыезде.

Как писал NEWS.ru, вечером 13 ноября в Москве в ходе организованного Российским союзом боевых искусств турнира «Битва чемпионов» Яндиев и Харитонов повздорили. В результате нескольких нанесённых ударов Адам сломал Сергею нос и орбитальную кость. Удары, предположительно, были нанесены кастетом или другим твёрдым предметом.

В тот же день в Сети появилось видео инцидента.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о самочувствии и причинах случившегося. В понедельник в деле появились новые подробности.