Вячеслав Дацик ответил на вопрос о Романе Костомарове Дацик считает, что купание в проруби не могло навредить Роману Костомарову

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вячеслав Дацик

Российский боец смешанного стиля и боксер Вячеслав Дацик в интервью NEWS.ru прокомментировал ситуацию с экс-фигуристом Романом Костомаровым, который в январе 2023 года заболел пневмонией, впал в кому и лишился конечностей после купания в проруби. Дацик считает, что сам факт зимнего купания не мог навредить олимпийскому чемпиону Турина-2006.

Я слышал о его истории мельком. Могу одно сказать: прорубь здесь ни при чем, она дает здоровье и силу. Искупаться в холодной воде — великолепно, — сказал Дацик, после чего сам искупался в реке Оке.

22 ноября Роман Костомаров опубликовал видео, где играет протезом в теннис. В октябре 46-летний экс-фигурист смог сесть за руль автомобиля.

15 сентября стало известно, что Вячеслав Дацик отправился в зону СВО. В сентябре 2022 года он нокаутировал Александра Емельяненко на 13-й секунде боя. Поединок проходил в Москве в рамках турнира Hardcore Boxing.

В интервью NEWS.ru Дацик также выразил мнение об олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой, которая назвала себя человеком мира, а свои воинские звания — номинальными.

Полную версию интервью с Вячеславом Дациком читайте здесь.