Боец Вартанян высказался о поединке Плющенко и Навального

Могу сказать, что поправки поддерживают люди, которые поддерживают Путина, это очевидно и соответственно логично, что они хотят, чтобы он правил вечно. Он для них авторитет. Возможный бой Плющенко с Навальным? Никакого боя не будет. Это чисто пиар, а реальная проблема уходит на задний план, — приводит слова Вартаняна Sport24 .