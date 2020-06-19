Боец Вартанян высказался о поединке Плющенко и Навального

https://static.news.ru/photo/398d110a-b1ee-11ea-9656-fa163e074e61_660.jpgЭдуард Вартанян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский боец ММА, выступающий в лиге АСА Эдуард Вартанян прокомментировал конфликт Евгения Плющенко и Алексея Навального и поделился мыслями об их возможном поединке.
Могу сказать, что поправки поддерживают люди, которые поддерживают Путина, это очевидно и соответственно логично, что они хотят, чтобы он правил вечно. Он для них авторитет. Возможный бой Плющенко с Навальным? Никакого боя не будет. Это чисто пиар, а реальная проблема уходит на задний план, — приводит слова Вартаняна Sport24.
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