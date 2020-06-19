Единоборства

Боец Вартанян высказался о поединке Плющенко и Навального

08:29, 19 июня 2020
Эдуард Вартанян Эдуард Вартанян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боец ММА, выступающий в лиге АСА Эдуард Вартанян прокомментировал конфликт Евгения Плющенко и Алексея Навального и поделился мыслями об их возможном поединке.

Могу сказать, что поправки поддерживают люди, которые поддерживают Путина, это очевидно и соответственно логично, что они хотят, чтобы он правил вечно. Он для них авторитет. Возможный бой Плющенко с Навальным? Никакого боя не будет. Это чисто пиар, а реальная проблема уходит на задний план, — приводит слова Вартаняна Sport24.

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