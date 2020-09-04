Организаторы АСА 110 пошли навстречу не сумевшему уложиться в вес Вартаняну

https://static.news.ru/photo/5541887a-eec2-11ea-a9ad-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Вартанян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боец смешанных единоборств, легковес Absolute Championship Akhmat (АСА) Эдуард Вартанян поделился ожиданиями от предстоящего поединка в рамках турнира ACA 110.

Очень жду предстоящий бой. Не сделал нужный вес по той причине, что отказал организм. Спасибо организаторам, что пошли навстречу, — сказал Вартанян журналистам на конференции, посвящённой предстоящему турниру.

По словам бойца, его полностью устраивает соперник, его соотечественник Мухамед Коков.

Нет никакой недооценки, настрой на предстоящий бой серьёзный. Я не вносил никаких изменений после того, как узнал, что сменился соперник, — добавил он.

Что касается продолжения карьеры, то спортсмен отметил, что на данный момент не задумывается об этом.

Наступит завтра — наступит пища, — заключил он.

Российский легковес, выступающий в лиге Absolute Championship Akhmat, Эдуард Вартанян 5 сентября на турнире АСА 110 в Москве сразится с соотечественником Мухамедом Коковым. Этот поединок станет соглавным боем вечера на турнире, который возглавят в бою за чемпионский титул полусредневесы Али Багов и Мурад Абдулаев. Ранее было объявлено о бое Вартаняна с Рашидом Магомедовым, однако из-за проблем со здоровьем у дебютанта АСА его пришлось отменить, писал NEWS.ru.