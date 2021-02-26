Боец Вагаев победил Абдулаева и завоевал титул АСА в полусреднем весе

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В Москве на турнире АСА 118 Абубакар Вагаев победил Мурада Абдулаева единогласным решением судей и завоевал пояс организации в полусреднем весе.

Успех Вагаеву в поединке с соперником, который нокаутировал его в первом бою, принесла борьба. На протяжении пяти раундов он постоянно валил оппонента на настил клетки и наносил жёсткие удары. Абдулаев, в свою очередь, выиграл несколько разменов и потряс визави в начале четвёртого раунда, однако не смог переломить ход поединка.

В соглавном поединке вечера в том же полусреднем весе россиянин Гаджимурад Хирамагомедов победил Георгия Кичигина единогласным решением судей и взял реванш у него за предыдущее поражение.

Как писал NEWS.ru, российский боец UFC Алексей Олейник высказал мнение о Хабибе Нурмагомедове и сравнил его с другими чемпионами промоушена: Джоном Джонсоном, Деметриусом Джонсоном и Жоржем Сен-Пьером.