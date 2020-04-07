Боец UFC заявил, что Хабиб не ждал отмены боя с Фергюсоном

https://static.news.ru/photo/8cd1ecaa-78e6-11ea-8b92-fa163e074e61_660.jpg Даниэль Кормье Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский боец Даниэль Кормье заявил, что отмена боя с Тони Фергюсоном стала неожиданностью для россиянина Хабиба Нурмагомедова. Накануне Хабиб не знал о решении UFC.

Российский боец, подчеркнул Кормье, был готов биться за титул чемпиона в лёгком весе, но страдал от неопределённости со временем и местом проведения поединка. Изначально бой планировали провести в Нью-Йорке, который теперь стал очагом распространения коронавирусной инфекции в США.

Он говорил мне, что не отказывается от боя — просто хочет знать, где он состоится, — цитирует Кормье Lenta.ru.

По информации издания, UFC решил заменить Хабиба на американца Джастина Гэтжи. Поединок пройдёт 18 апреля на частном острове в США, чтобы избежать ограничений.

Как писал NEWS.ru, победитель боя Фергюсон — Гэтжи станет временным чемпионом и позже сразится с Нурмагомедовым, чтобы попытаться подтвердить статус.